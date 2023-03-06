Происшествия 06 марта 2023, 18:52 Азербайджанские военные обстреляли автомобиль правоохранительных органов Нагорного Карабаха Минобороны: военные Азербайджана ударили по автомобилю правоохранительных органов НКР РИА «Новости»

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Трое сотрудников правоохранительных органов Нагорного Карабаха погибли в результате обстрела со стороны военных Азербайджана в районе населенного пункта Дюкянлар 5 марта. Об этом сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на информационный бюллетень Министерства обороны РФ.

«В результате боестолкновения погибли трое и ранен один, находившийся в автомобиле сотрудник. С азербайджанской стороны потери составили: двое погибших, один ранен. Усилиями российских миротворцев боестолкновение прекращено», — говорится в сообщении военного ведомства.

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В Минобороны добавили, что командование российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство.

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Стороны не в первый раз нарушают режим прекращения огня. Ранее российские миротворцы зафиксировали боестолкновения в Аскеранском районе Нагорного Карабаха.

При этом Ереван отправил проект мирного соглашения по ситуации в Лачинском коридоре в Азербайджан и ОБСЕ. Как заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, он готов подписать его ради обеспечения прочного мира.