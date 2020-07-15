Азербайджан уничтожил еще одну боевую точку на границе с Арменией

«Еще одна долговременная огневая точка (ДОТ) вооруженных сил Армении <…> уничтожена подразделениями азербайджанской армии», — рассказал глава пресс-службы полковник Вагиф Даргяхлы РИА «Новостям».

Соответствующее видео опубликовано на сайте Министерства обороны Азербайджана.

Новый конфликт между Баку и Ереваном начался 12 июля. Военные действия идут в пограничных районах двух стран — Товузском и Тавушском. Погибшие и раненые уже есть с обеих сторон: Азербайджан потерял 11 военных, в том числе генерала, а Армения — двоих офицеров. МИД России выразил готовность помочь в урегулировании конфликта и стабилизации обстановки на границе между двумя государствами.