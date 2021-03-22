Автозаправка взорвалась возле гипермаркета в Новокузнецке. Видео

В Новокузнецке произошел взрыв на автозаправочной станции. Следом за взрывом начался пожар — в шаговой близости от пешеходных зон и торговых павильонов.

Взрыв произошел в 10:32 по московскому времени на автозаправке на улице Транспортной. Как рассказала «360» специалист пресс-службы МЧС по Кемеровской области Татьяна Собченко, пожар ликвидировали за 20 минут.

«Всего к тушению пожара от МЧС России привлекали 20 человек личного состава и шесть единиц техники новокузнецкого спасательно-пожарного отряда», — сообщила «360» специалист Татьяна Собченко.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причину произошедшего установят специалисты.