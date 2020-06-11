Автозак попал в аварию и перевернулся на Кубани. Видео

Автозак с заключенными попал в аварию на трассе на Кубани. Он столкнулся с легковушкой, за рулем которой сидела женщина, и перевернулся. Пострадали оба водителя, двое полицейских и трое заключенных. В пресс-службе ГИБДД по городу Горячий Ключ рассказали, что серьезных травм ни у кого нет.

«Все живы. Пострадавшие находятся в городской больнице Горячего Ключа без существенных травм. Средней тяжести получены травмы», — сообщили в пресс-службе местной дорожной полиции.

В распоряжении «360» оказалось видео последствий ДТП. На кадрах видно, что легковушка сильно пострадала, однако в ГИБДД уверили, что с женщиной-водителем все в порядке.

Очевидица Татьяна рассказала, что ехала по трассе, когда автозак и сопровождающая полицейская машина ее обогнали. СМИ пишут, что аварию спровоцировала женщина, разворачиваясь через двойную сплошную. Собеседница поделилась, что в том месте дороги так поступают многие, нарушая ПДД.

Автозак, который не должен никогда останавливаться, мог просто ее протаранить и перевернуться. Ехали полицейские машины с включенными проблесковыми маячками, но без сирены.

Сейчас на месте аварии работает оперативно-следственная группа.