Эксклюзив 11 ноября 2022, 18:14 Автовоз снес разделитель на Симферопольском шоссе в Москве МВД: на трассе М2 «Крым» автовоз протаранил разделитель и столкнулся с тремя машинами

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Серьезная авария произошла на Симферопольском шоссе в Москве. Автовоз протаранил разделитель и вылетел на встречную полосу, задев три автомобиля. В ДТП никто не пострадал, сообщили в пресс-службе столичного МВД. Машины получили механические повреждения.

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Автомобили столкнулись днем 11 ноября на 29-м километре автодороги М2 «Крым».

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«Водитель, управляя грузовым автомобилем Scania, не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на препятствие с последующим выездом на полосу встречного движения, где столкнулся с тремя автомобилями», — сказано в сообщении.

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В столичном дептрансе отметили, что на месте работают оперативные службы. Движение в сторону области осуществляется по двум полосам из четырех.

Проезжую часть засыпало фрагментами разбитых машин. Кадры ДТП появились в соцсетях. Авария произошла перед поворотом на Щербинку в сторону Серпухова.