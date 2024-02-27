Эксклюзив 27 февраля 2024, 06:14 Автовладелец умер на МКАД при попытке закрепить трос Источник «360»: в ДТП с 3 авто на 22-м км МКАД погиб человек РИА «Новости»

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В Орехово-Борисово Южном в Москве произошло смертельное ДТП. Один человек погиб, фиксируя трос на машине. Об этом сообщил источник «360».

Авария произошла около трех часов ночи на внутренней стороне 22-го километра МКАД. Экстренные службы вызвали к месту столкновения грузовика MAN, легковых Geely и Citroen. Один человек лежал под машиной без признаков жизни.

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По словам заявителя, сначала остановились две машины. Водители крепили трос, когда в них врезалось третье авто. Один человек оказался зажатым, скорая помощи зафиксировала его смерть.

Движение в районе ДТП после развязки с Бесединским шоссе ограничили по трем полосам из пяти, сообщил Дептранс Москвы. К утру проезд открыли.

В Приморье на трассе Осиновка — Рудная пристань с грузовика на встречные машины упали железобетонные плиты. Один человек умер, трое получили травмы.