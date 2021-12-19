«АвтоВАЗ» опроверг взрыв на заводе в Тольятти

В «АвтоВАЗе» опровергли сообщения о взрыве в одном из цехов на чугунном производстве в Тольятти. Пресс-секретарь «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский сообщил «360», что взрыва не было, произошла лишь разгерметизация баллона, возгорания также не последовало, и никто не пострадал.

«У нас ничего не произошло. Произошла разгерметизация баллона, не было ни взрыва, ни пожара, никто не пострадал, ничего не разрушено. Мы завтра продолжим работу, как и работали», — сказал Ильинский.

В пресс-службе «АвтоВАЗа» сказали, что ЧП не отразится на работе предприятия.

В МЧС по Самарской области сообщили «360», что сообщение о хлопке в корпусе № 20 на чугунном производстве завода на Южное шоссе, 36 поступило в 16:57. Пожару автоматически был присвоен повышенный ранг № 2. Однако по прибытии на место спасатели установили, что на ацетиленовом баллоне для сварочных работ разгерметизировался редуктор. Горения это не вызвало. Рангу вызова объявили отбой.

«Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась, на работу предприятия данная ситуация не повлияла», — отметили в ГУ МЧС по региону.