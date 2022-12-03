Происшествия 03 декабря 2022, 18:58 Автоцентр загорелся в Санкт-Петербурге МЧС Петербурга сообщило о пожаре в автотехцентре на Ириновском проспекте Пресс-служба МЧС

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Вечером 3 декабря в Санкт-Петербурге загорелось здание автоцентра. В городском МЧС сообщили, что на место происшествия отправились 35 сотрудников ведомства.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 17:27. Спасатели отправились на место. Они сообщили, что пожар случился в здании автоцентра на Ириновском проспекте. К тушению привлекли семь единиц техники. По информации МЧС, пострадавших в результате пожара нет.

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Ранее в Москве загорелась крыша склада Микояновского мясокомбината. Источник «360» рассказал, что из здания экстренно эвакуировали 12 человек. Вскоре прибыли пожарные расчеты. Они присвоили возгоранию второй ранг сложности из пяти возможных. От горящего склада в небо поднялся столб черного дыма. Сотрудники Роспотребнадзора брали пробы воздуха — специалисты выясняли, не превышены ли нормы ПДК вредных веществ.

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К концу дня горение удалось локализовать. В столичном МЧС рассказали, что площадь пожара составила 300 квадратных метров. Его тушили усилиями более 100 спасателей и 30 единиц техники.