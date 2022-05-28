28 мая 2022, 18:52
Автосервис загорелся на юге Москвы, один человек пострадал
Двухэтажный автосервис загорелся по адресу: Загородное шоссе, 1, корпус 2, на юге Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров, один человек пострадал. На место происшествия выехали пожарные.
Работу спасателей осложняет сложная конструкция автосервиса, из-за планировки они не могут попасть на второй этаж.
Также известно, что в помещении есть газовые баллоны.
Также днем 27 мая в производственном здании по улице Котляровской в Москве произошел пожар, погиб один человек.