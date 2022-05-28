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    28 мая 2022, 18:52

    Автосервис загорелся на юге Москвы, один человек пострадал

    Алла Морген, Максим Зинкин

    Двухэтажный автосервис загорелся по адресу: Загородное шоссе, 1, корпус 2, на юге Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

    Автосервис загорелся на юге Москвы, один человек пострадал

    Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров, один человек пострадал. На место происшествия выехали пожарные.

    Работу спасателей осложняет сложная конструкция автосервиса, из-за планировки они не могут попасть на второй этаж.

    Также известно, что в помещении есть газовые баллоны.

    Также днем 27 мая в производственном здании по улице Котляровской в Москве произошел пожар, погиб один человек.