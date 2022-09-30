Автосервис загорелся в Свердловской области | 360°

Происшествия 30 сентября 2022, 14:22 Поделиться Telegram

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Viber Автосервис загорелся в Свердловской области

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Пожар произошел в автосервисе в Свердловской области. Об этом сообщило издание TagilCity.

Огонь распространился на 80 квадратных метров. Пожарные потушили его за пять минут. Обошлось без погибших, но один человек получил ожог.

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Также сгорели две машины, еще одна получила повреждения. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

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