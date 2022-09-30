Автосервис загорелся в Свердловской области | 360°

Все новости

Спецоперация

30 сентября 2022, 14:34

Российская артиллерия подавила обстрел ВСУ Энергодара и Запорожской АЭС

Спецоперация

30 сентября 2022, 14:31

ВКС России сбили украинские самолеты МиГ-29 и Су-25

Реклама

Важное

30 сентября 2022, 14:28

Главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прибыли в Кремль

Важное

30 сентября 2022, 14:27

Термобелье, жилеты и квадрокоптеры. Губернатор Подмосковья поручил обеспечить мобилизованных новым снаряжением

Спецоперация

30 сентября 2022, 14:25

Российские военные уничтожили цеха, где собирали ракеты «Гром-2» и «Точка-У» для ВСУ

Мир

30 сентября 2022, 14:20

Меркель призвала не отстранять Россию от создания общеевропейской архитектуры безопасности

Спецоперация

30 сентября 2022, 14:17

Группировку из 200 украинских боевиков уничтожили ударом ракет под Краматорском

Подмосковье

30 сентября 2022, 14:14

Еще 200 рабочих мест появится в индустриальном парке в Домодедове

Эксклюзив

30 сентября 2022, 14:13

Судебный пристав спас девочку от насильника в Омской области

Происшествия

30 сентября 2022, 14:22

Автосервис загорелся в Свердловской области

Читать 360tv в

Пожар произошел в автосервисе в Свердловской области. Об этом сообщило издание TagilCity.

Огонь распространился на 80 квадратных метров. Пожарные потушили его за пять минут. Обошлось без погибших, но один человек получил ожог.

Реклама

Также сгорели две машины, еще одна получила повреждения. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Реклама

Пожары

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама