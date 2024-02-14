Происшествия 14 февраля 2024, 16:55 Автосервис загорелся в Санкт-Петербурге МЧС: пожар на автосервисе в Санкт-Петербурге локализовали на 200 кв. м

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В Санкт-Петербурге произошел пожар на автосервисе. Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«На месте работают более 20 специалистов и пять единиц техники», — уточнили в ведомстве.

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По данным МЧС, при пожаре никто не пострадал. Возгорание уже удалось локализовать, переход огня на газовую заправку специалисты предотвратили.

Работы по тушению пламени пока не завершили. Информация о причинах случившегося не поступала.

В Батайске 14 февраля загорелся склад с картоном. Огонь распространился на 800 «квадратах». Возгоранию присвоили первый ранг сложности.