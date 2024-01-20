Эксклюзив 20 января 2024, 17:57 Автосервис загорелся в Пушкинском районе Ленобласти Петербургский главк МЧС сообщил о горящем автосервисе в Пушкино

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Огонь полностью охватил одноэтажное здание автосервиса в Пушкино Ленинградской области. Как сообщила пресс-служба санкт-петербургского главка МЧС, пожару присвоили дополнительный номер 1 БИС.

В ведомстве уточнили, что информация о происшествии поступила на пульт дежурного в 16:20. На место выехали шесть единиц техники и 27 спасателей.

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Прибыв на место, они увидели, что загорелось одноэтажное здание автосервиса площадью 10 на 25 метров. Пламя распространилось по всей постройке. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

В распоряжении «360» оказались кадры с места пожара. На них видно полыхающее здание с поднимающимся густым черным дымом.

Сахалинские пожарные 20 января спасли более 350 собак и кошек из горящего приюта для животных. Пламя распространилось на площади в 800 квадратных метров. По данным областного главка МЧС, в огне погибла одна кошка.