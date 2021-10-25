Автосервис загорелся в Красногвардейском районе Петербурга

В Санкт-Петербурге в доме № 16 на улице Коммуны загорелся автосервис. Сообщение о пожаре поступило диспетчеру службы МЧС в 07:08. Звонивший рассказал, что огонь успел охватить примерно 30 квадратных метров. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городского МЧС.

Еще до прибытия пожарных машин в здании выгорела вся обстановка. Примерно в восемь утра огонь удалось локализовать, а к 11 часам — полностью потушить.

На место происшествия прибыли 33 сотрудника МЧС и восемь спецмашин.

О том, есть ли пострадавшие, не сообщается. Причины возгорания также неизвестны.