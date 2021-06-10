Автосервис загорелся в Хабаровске

На Краснодарском проезде в Хабаровске загорелся двухэтажный автосервис. Пожарные остановили распространение огня на площади 1000 квадратных метров. Один человек пострадал. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

По данным ведомства, пожар начался в автосервисе в 06:15 по московскому времени. Пострадавший получил ожоги, его отвезли в больницу на скорой. Огонь повредил 10 машин, которые находились внутри здания.

«Здание состоит из боксов шлакоблочных конструкций, обшитых профлистом. По прибытию отделения пожарных частей города организовали разведку задымленных помещений, поиск возможно находящихся внутри людей», — говорится в сообщении МЧС. Пожар тушат 24 человека и 10 единиц техники.

Сейчас пожарные проводят проливку конструкций. Причину ЧП выяснят сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России и специалисты Испытательной пожарной лаборатории ФПС по Хабаровскому краю.