Происшествия 10 августа 2023, 03:14 Автосервис загорелся в Домодедове РИА «Новости»

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В Домодедовском городском округе в Московской области начался пожар. Как сообщили РИА «Новости» в главном управлении регионального МЧС, горит автосервис. Огонь охватил площадь в одну тысячу квадратных метров.

«Поступило сообщение о возгорании в автосервисе <…> по адресу: городской округ Домодедово, село Константиново, Объездное шоссе, владение 1, строение 1», — уточнили в ведомстве.

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Информации о пострадавших пока не поступало. Подробности уточняются.

Местные жители сообщили в соцсетях, что слышали несколько хлопков, а затем увидели пламя. Они предположили, что в одном из гаражей в промзоне взорвались баллоны.

Накануне в Москве сгорела электроподстанция в двухэтажном здании в районе Ленинградского шоссе. Со второго этажа, где располагаются офисы и спортзал, эвакуировали посетителей. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание.