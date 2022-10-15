Автосервис и бензовоз загорелись на улице Адмирала Корнилова в Москве | 360°

Эксклюзив 15 октября 2022, 09:51 Поделиться Telegram

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Viber Автосервис и бензовоз загорелись на улице Адмирала Корнилова в Москве Движение транспорта по улице Адмирала Корнилова перекрыли из-за пожара в автосервисе РИА Новости

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Здание автосервиса загорелось на улице Адмирала Корнилова в Новой Москве. Рядом со зданием находился бензовоз, пламя перекинулось и на автомобиль, сообщил источник «360» в экстренных службах города.

По данным источника, пламя успело распространиться на площади 50 квадратных метров, затронув не только автосервис, но также магазин продуктов и прачечную. Известно о двух пострадавших, добавил собеседник «360». В региональном ГУ МЧС подтвердили факт пожара.

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«Предварительно, произошло возгорание в одноэтажном строении автосервиса и припаркованного рядом автомобиле, предварительно, это бензовоз. Имеется один пострадавший, на момент прибытия расчетов он находился в скорой медицинской помощи, дальнейшая информация уточняется», — заявили в пресс-службе ведомства.

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В столичном дептрансе сообщили, что на место происшествия выехали оперативные службы, движение по улице Адмирала Корнилова на данный момент перекрыто.

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