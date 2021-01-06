Автосервис загорелся на востоке Москвы

Пожар вспыхнул в автосервисе на востоке Москвы. Сейчас на место прибыли пожарные. В здании находятся люди, сообщил «360» источник в экстренных службах города.

Автосервис располагается на улице Рассветная Аллея. К зданию пристроены гаражи, а огонь продолжает интенсивно распространяться. На место уже приехали пожарные подразделения, которые оценивают ситуацию. Они присвоили пожару первый ранг сложности. Огонь охватил уже 100 квадратных метров площади. Причины и обстоятельства пожара пока не известны.