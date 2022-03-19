Автосервис загорелся на востоке Москвы

Здание автосервиса загорелось в Измайловском проезде на востоке Москвы. Как сообщил источник «360» в экстренных службах столицы, внутри помещения находятся газовые баллоны.

По предварительным данным, огонь распространился на площади 50 квадратных метров. Загорелись три автомобиля, находящиеся внутри помещения.

В пресс-службе московского главка МЧС заявили, что пока у них нет информации о пожаре.