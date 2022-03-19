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    19 марта 2022, 12:53

    Автосервис загорелся на востоке Москвы

    Источник: пожар произошел в автосервисе на востоке Москвы

    Алла Морген, Анатолий Минкин, Василиса Андреева

    Здание автосервиса загорелось в Измайловском проезде на востоке Москвы. Как сообщил источник «360» в экстренных службах столицы, внутри помещения находятся газовые баллоны.

    По предварительным данным, огонь распространился на площади 50 квадратных метров. Загорелись три автомобиля, находящиеся внутри помещения.

    В пресс-службе московского главка МЧС заявили, что пока у них нет информации о пожаре.