05 марта 2023, 10:37
Автосервис загорелся на 400 «квадратах» в Раменском
Источник «360»: огонь охватил 400 кв. м в автосервисе в Раменском
Автосервис загорелся в Раменском, сообщил источник «360» в экстренных службах. По предварительным данным, огонь охватил уже 400 квадратных метров.
Эвакуация не проводилась, о пострадавших информация не поступала, добавил собеседник «360».
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В региональном главке МЧС подтвердили, что сообщение о возгорании поступило в 09:16. Дальнейшая информация уточняется, добавили в ведомстве.
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По данным источника, около 10:30 спасатели смогли локализовать возгорание. Горели стройматериалы. В 10:32 стало известно о ликвидации пожара, добавил источник.
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