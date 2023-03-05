Эксклюзив 05 марта 2023, 10:37 Автосервис загорелся на 400 «квадратах» в Раменском Источник «360»: огонь охватил 400 кв. м в автосервисе в Раменском РИА «Новости»

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Автосервис загорелся в Раменском, сообщил источник «360» в экстренных службах. По предварительным данным, огонь охватил уже 400 квадратных метров.

Эвакуация не проводилась, о пострадавших информация не поступала, добавил собеседник «360».

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В региональном главке МЧС подтвердили, что сообщение о возгорании поступило в 09:16. Дальнейшая информация уточняется, добавили в ведомстве.

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По данным источника, около 10:30 спасатели смогли локализовать возгорание. Горели стройматериалы. В 10:32 стало известно о ликвидации пожара, добавил источник.