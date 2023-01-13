Эксклюзив 13 января 2023, 11:17 Автосервис взорвался в Бугульме «360»: автосервис в Бугульме могу взорваться из-за газового баллона Телеканал «360»

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В Бугульме взорвался автосервис. По предварительной версии, причиной стал газовый баллон. Кадры с места происшествия появились в распоряжении «360».

На них видно, что ударная волна вышибла кровлю. Сам взрыв привел к возгоранию.

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К месту происшествия уже прибыли сотрудники экстренных служб. Около здания стоят пожарные машины, а также автомобили правоохранительных органов.

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Судя по кадрам, пламя ликвидировали. Само помещение сильно пострадало: видны следы копоти, повреждены внешние части одноэтажной постройки. Скорее всего, соседние здания — автосервис расположен на территории гаражного кооператива — ударной волной не задело.

Информации о погибших и пострадавших пока нет.

По предварительной версии причиной взрыва стал газовый баллон. Однако эта информация пока не подтверждена правоохранительными органами.