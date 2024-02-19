Происшествия 19 февраля 2024, 14:01 Автосервис вспыхнул в Ленинградской области Комитет безопасности: пожар в автосервисе в Буграх повысили до второго ранга Пресс-служба МЧС

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Здание автосервиса 19 февраля вспыхнуло в поселке Бугры в Ленобласти. В региональном комитете правопорядка и безопасности РИА «Новости» рассказали, что пожар произошел на Шоссейной улице.

«По прибытии подразделений пожарной охраны [установлено, что] горит по всей площади одноэтажное здание автосервиса», — рассказала собеседница агентства.

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Ранг пожара повысили до второго уровня сложности. На месте происшествия работают дежурные «Леноблпожспаса». Очевидцы сообщали, передавал 78.ru, что причиной пожара могла быть внезапно вспыхнувшая машина внутри помещения. Данные о пострадавших пока не поступали.

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