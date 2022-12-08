Происшествия 08 декабря 2022, 17:13 Автосервис сгорел в Оренбурге

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Пожар произошел в административном здании автосервиса в Оренбурге. Об этом сообщило издание 56orb со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

«В работах по тушению задействованы пожарные специализированной пожарно-спасательной части, пожарно-спасательных частей № 2 и № 4 и отдельного поста ПСЧ№ 4», — рассказали в ведомстве.

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Огонь оперативно потушили. Никто не пострадал. Правоохранители выясняют причины возгорания.

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