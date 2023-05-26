Происшествия 26 мая 2023, 19:19 Автосалон загорелся в Красноярске Пожар охватил автомобильный салон в Красноярске на площади 700 квадратных метров РИА «Новости»

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Помещение автосалона загорелось на улице 9 Мая в Красноярске. Как сообщила пресс-служба краевого главка МЧС, площадь распространения огня составила 700 квадратных метров. В ведомстве отметили, что это предварительные данные.

На месте работают 19 единиц техники и 64 человека.

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По данным местных СМИ, дым от огня распространился на два квартала. По неподтвержденным данным, пламя охватило пластик и резину на втором этаже.

Прибывшим на место пожарным пришлось вскрывать крышу, чтобы начать тушение. Работы на месте продолжаются. Горящее здание принадлежит дилерскому центра завода «Кировец», который производит тракторы.