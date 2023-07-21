Происшествия 21 июля 2023, 15:42 Автосалон на востоке Москвы ограбили на 32 тысячи рублей СК: автосалон на Алтайской улице в Москве ограбили на 32 тысячи рублей РИА «Новости»

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Представители Следственного комитета выясняют обстоятельства хищения имущества на 32 тысячи рублей из автосалона на Алтайской улице в Москве. В ближайшее время они планируют передать дело в суд, сообщили в пресс-службе столичного ведомства.

«В настоящее время 19-летний молодой человек задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. С ним и с несовершеннолетним подозреваемым проводятся следственные действия», — говорится в сообщении.

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Злоумышленников подозревают в краже имущества из автомобильного салона. Общая сумма ущерба — 32 тысячи рублей.

По данным ведомства, 28 июня 19-летний молодой человек вместе с 17-летним сообщником совершили кражу по предварительному сговору. Их пытались остановить свидетели. Однако злоумышленники напугали их физической расправой, поэтому им удалось скрыться.

Против них возбудили дело о грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия.

Ранее в центре Москвы житель обокрал стоматологическую клинику на 1,8 миллиона рублей. Его задержали сотрудники полиции.