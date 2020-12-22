Автосалон KIA загорелся в Орехово-Зуево на площади 1500 кв. м.

Автосалон KIA загорелся в Орехово-Зуево. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Собеседник отметил, что пожару присвоили второй ранг сложности. Информации о пострадавших пока не поступало. Причины и площадь пожара уточняют.

Локализация пожара зафиксирована в 00:06 на площади 1500 квадратных метров.

«В 22.59 поступило сообщение о горении нежилого здания в Орехово-Зуево. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление из-под кровли в здании гаража», — сообщили «360» в МЧС.

К тушению привлекается от МЧС России — 25 человек и семь единиц техники.