22 декабря 2020, 23:44
Автосалон KIA загорелся в Орехово-Зуево на площади 1500 кв. м.
Автосалон KIA загорелся в Орехово-Зуево. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
Собеседник отметил, что пожару присвоили второй ранг сложности. Информации о пострадавших пока не поступало. Причины и площадь пожара уточняют.
Локализация пожара зафиксирована в 00:06 на площади 1500 квадратных метров.
«В 22.59 поступило сообщение о горении нежилого здания в Орехово-Зуево. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление из-под кровли в здании гаража», — сообщили «360» в МЧС.
К тушению привлекается от МЧС России — 25 человек и семь единиц техники.