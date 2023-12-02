Важное 02 декабря 2023, 20:17 Авторынок «Гараж-500» загорелся в Набережных Челнах Прокуратура сообщила о крупном пожаре на авторынке в Набережных Челнах

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Крупный пожар произошел на территории авторынка «Гараж-500» в Набережных Челнах. В пресс-службе прокуратуры Татарстана сообщили, что на место происшествия выехал зампрокурора города Олег Ульянченко.

Специалисты выяснят причины и обстоятельства случившегося, а также дадут оценку соблюдению требований пожарной безопасности.

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«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе МЧС сообщили, что на авторынке вспыхнули два торговых павильона на площади 1500 квадратных метров. На месте пожара работают 56 спасателей на 16 машинах. Информации о пострадавших не поступало.

Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС

Ранее крупный пожар произошел на вещевом рынке «Садовод» в Москве. Изначально огонь охватил площадь в 350 квадратных метров, но впоследствии распространился на 600. Пострадали два человека.