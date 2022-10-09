Авторам ЧП на Крымском мосту пообещали «ответку» | 360°

Происшествия 09 октября 2022, 12:09 Поделиться Telegram

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Viber Авторам ЧП на Крымском мосту пообещали «ответку» Замглавы Херсонской области Стремоусов: ответная реакция за Крымский мост поступит скоро

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Авторам ЧП на Крымском мосту стоит ожидать ответной реакции. Такое заявление сделал замглавы российской военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов. Он поделился мнением в Telegram-канале.

«На утро воскресенья 09 октября в Херсонской области все хорошо», — дополнил Стремоусов.

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По его словам, тема с аварией на Крымском мосту уже не совсем актуальна, поскольку движение по магистрали восстановлено. Кроме того, он отметил нормализацию ситуации с поставками продовольствия и запасов для Херсонской группировки.

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«Победа в любом случае будет за нами. „Ответка“ за крымский мост уже скоро, уже совсем скоро», — пообещал глава российской ВГА Херсонской области.

Также Стремоусов пообещал скорое наказание виновных в ЧП.

«Мы как били фашистов и бандеровцев, так и будем бить», — отметил он.

Стремоусов призвал подверженных панике и страхам людей «не портить воздух». Также он пообещал улучшение ситуации. Кроме того, глава российской ВГА Херсонской области отметил, что важные вещи нуждаются в жестких руках. По его словам, при отсутствии правдивости нет возможности пополнять багаж знаний.

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