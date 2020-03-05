05 марта 2020, 11:46
Автора рекламы лекарств от рака груди обвинили в покушении на мошенничество
Уголовное дело возбудили против мужчины, который рекламировал вакцинацию от рака груди в Новосибирске. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на региональную прокуратуру.
«Установлено, что в Новосибирске по улице Зорге, 14 (кабинет 309), от имени ликвидированного ООО „Домашний доктор“ и гражданином самостоятельно распространялась реклама о продаже лекарства от рака молочной железы, о добровольной вакцинации от рака за 50 тыс. рублей», — пояснили в прокуратуре.
Сотрудники полиции провели обыск и обнаружили рекламные буклеты, использованные шприцы и упаковки лекарственного средства.
Прокуратура взяла под контроль расследование.