Происшествия 07 марта 2023, 13:53 Автор Telegram-канала «Протестный МГУ» получил 8,5 года колонии за дискредитацию ВС РФ Автора Telegram-канала «Протестный МГУ» заключили в колонию на 8,5 года за фейки об армии РИА «Новости»

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Автора Telegram-канала «Протестный МГУ» приговорили к 8,5 года лишения свободы за дискредитацию российской армии. Соответствующее решение вынес Тимирязевский районный суд Москвы, передало РИА «Новости».

«Иванов Дмитрий Александрович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. д ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, и ему назначено наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили в суде.

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Кроме этого, Иванову запретили в течение четырех лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

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Студента факультета кибернетики МГУ Дмитрия Иванова арестовали в июне 2022 года. Следователи заметили в его Telegram-канале многочисленные публикации, в которых он распространял фейки о российских бойцах.

Ранее Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении гражданина Украины, который также в социальных сетях размещал порочащие ВС России посты. Следователи и сотрудники ФСБ задержали подозреваемого. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.