Происшествия 21 декабря 2023, 13:03 Автор хитов Орбакайте и «Самоцветов» умер в Москве «МК»: поэт-песенник Валерий Сауткин умер в Москве в возрасте 80 лет Википедия

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Поэт-песенник, автор хитов отечественной эстрады Валерий Сауткин скончался 20 декабря в собственной квартире в Москве. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец».

По информации СМИ, тело 80-летнего Сауткина обнаружили в его квартире на улице Чаплыгина. О причинах смерти информации не поступало, однако, по предварительным данным, она наступила по естественным причинам.

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Валерий Сауткин родился в 1943 году в Ярославле. Песни с текстами поэта исполняли Орбакайте, Пресняков, ВИА «Самоцветы» и другие знаменитые артисты. Помимо этого, он окончил Московский энергетический институт и был автором 13 изобретений.