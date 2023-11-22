Эксклюзив 22 ноября 2023, 06:11 Автомойка загорелась на западе Москвы «Автодом BMW» загорелся в Тропарево-Никулино ЗАО Москвы РИА «Новости»

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Утром 22 ноября спасателей вызвали в Тропарево-Никулино на западе Москвы. Очевидцы заметили дым в автосервисе. По предварительной информации, огонь загорелся в помещении автомойки, сообщил источник «360».

В экстренные службы сообщили о дыме, который шел из-под крыши здания «Автодома BMW» на проспекте Вернадского, 97/2. По одной из версий, возгорание могло случиться в помещении автомойки. Пожарные выехали к месту ЧП.

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Информация подтвердилась. В здании находилась стоянка автомобилей, огонь мог распространиться на другие помещения. К тушению привлекли около 15 расчетов. К 06:30 объявили локализацию возгорания на площади 50 квадратных метров, спустя время ликвидировали полностью.

Крупный пожар произошел в автосервисе на Дмитровском шоссе. Его площадь составила 400 квадратных метров, огонь тушили более 50 человек. В момент возгорания в одноэтажном здании стояли четыре автомобиля. Никто из работников не пострадал. «360» показал кадры с места событий.