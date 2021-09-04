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    04 сентября 2021, 01:35

    Автомойка загорелась на юге Москвы

    Алла Морген, Валерия Шафирко, Евгения Бардонова

    Автомойка загорелась на юге столицы, сообщил «360» источник. По словам администраторов автомойки, в помещении могут находится люди.

    Автомойка расположена на улице Борисовские пруды, 8к1. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

    Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 60 «квадратов».

    Источник «360» со ссылкой на правоохранителей также сообщил, до прибытия пожарных помещение автомойки покинули три человека.

    «Вероятно, сбежали с места происшествия», — добавил источник.

    UPD: Пожарные ликвидировали огонь. Сейчас спасатели продолжают разбирать множественные завалы.

    Накануне пожар произошел в многоквартирном пятиэтажном доме в поселке Константиновский Ярославской области. Пострадали два человека. Пожар начался в одной из квартир на пятом этаже, затем огонь перекинулся на другие этажи и охватил весь дом. Из здания эвакуировали 15 человек. Пострадавшие госпитализированы.