Автомойка загорелась на юге Москвы, огонь перекинулся на соседние помещения

Автомойка загорелась в Москве, внутри находились машины. Пожар уже распространился на соседние помещения. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

Возгорание произошло на улице Кантемировской, дом 29. На место прибыли два расчета пожарных, но этого оказалось недостаточно, чтобы справиться с пламенем.

Загорелась автомойка, внутри находились машины, вероятно, они уже полностью сгорели.

Площадь пожара изначально составляла около 40 квадратных метров. Впоследствии огонь распространился на 100 «квадратов» и ушел в соседние помещения.

Сведений о пострадавших не поступало. Пожар еще тушат.