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    05 июня 2022, 22:22

    Автомойка загорелась на юге Москвы, огонь перекинулся на соседние помещения

    Источник «360»: автомойка загорелась в Москве, огонь перекинулся на соседние помещения

    Александр Блинов, Алла Морген

    Автомойка загорелась в Москве, внутри находились машины. Пожар уже распространился на соседние помещения. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

    Автомойка загорелась на юге Москвы, огонь перекинулся на соседние помещения

    Возгорание произошло на улице Кантемировской, дом 29. На место прибыли два расчета пожарных, но этого оказалось недостаточно, чтобы справиться с пламенем.

    Загорелась автомойка, внутри находились машины, вероятно, они уже полностью сгорели.

    Площадь пожара изначально составляла около 40 квадратных метров. Впоследствии огонь распространился на 100 «квадратов» и ушел в соседние помещения.

    Сведений о пострадавших не поступало. Пожар еще тушат.