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    09 декабря 2020, 11:16

    Автомойка взорвалась в Нижегородской области

    Александра Ломейко

    В Нижегородской области прогремел взрыв на одной из автомоек. Хлопок раздался в боксе на улице Больничной в Володарске. В МЧС заявили о пострадавших.
    Автомойка взорвалась в Нижегородской области

    Информация о случившемся поступила спасателям в 09:58 по московскому времени, уточнил ТАСС.

    «Есть пострадавшие, количество уточняется», — подчеркнули в региональном ГУ МЧС.

    В ведомстве добавили, что взрывной волной выбило окна и повредило двери автомойки. Само помещение не обрушилось.

    Взорвалось, пишут в соцсети «ВКонтакте», компрессорное оборудование. Якобы в здании занимались заправкой огнетушителей и средств автоматического тушения пожаров.

    Источник фото: «ВКонтакте»

    «Пострадали три человека», — указано в публикации. Официального подтверждения этих данных пока нет.

    От МЧС на место ЧП выехали 13 человек и три единицы техники.