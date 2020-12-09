Автомойка взорвалась в Нижегородской области

В Нижегородской области прогремел взрыв на одной из автомоек. Хлопок раздался в боксе на улице Больничной в Володарске. В МЧС заявили о пострадавших.

Информация о случившемся поступила спасателям в 09:58 по московскому времени, уточнил ТАСС.

«Есть пострадавшие, количество уточняется», — подчеркнули в региональном ГУ МЧС.

В ведомстве добавили, что взрывной волной выбило окна и повредило двери автомойки. Само помещение не обрушилось.

Взорвалось, пишут в соцсети «ВКонтакте», компрессорное оборудование. Якобы в здании занимались заправкой огнетушителей и средств автоматического тушения пожаров.

Источник фото: «ВКонтакте»

«Пострадали три человека», — указано в публикации. Официального подтверждения этих данных пока нет.

От МЧС на место ЧП выехали 13 человек и три единицы техники.