Происшествия 30 марта 2023, 18:24 Автомойка с газовыми баллонами загорелась в Екатеринбурге

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В четверг, 30 марта, на улице Венгерских Коммунаров в Екатеринбурге загорелась автомойка с газовыми баллонами. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по Свердловской области.

По словам сотрудников ведомства, из горящего здания самостоятельно эвакуировались три человека. Площадь пожара составила 160 квадратных метров.

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В тушении огня участвовали четыре единицы спецтехники и 19 человек личного состава МЧС. Информации о пострадавших не поступало.