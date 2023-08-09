Происшествия 09 августа 2023, 13:10 Автомобильный регистратор снял момент взрыва в Сергиевом Посаде Telegram-канал Shot опубликовал видео с моментом взрыва в Сергиевом Посаде

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Момент взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде попал на запись с автомобильного регистратора. Видео опубликовал Telegram-канал Shot.

Момент взрыва можно увидеть в начале ролика. Регистратор снял большой столб огня и дыма, поднявшийся в небо после происшествия.

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Глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов сообщил, что взрыв прогремел 9 августа в 10:40 на предприятии «Пироросс» на территории Загорского оптико-механического завода. По данным администрации округа, количество пострадавших достигло 38 человек.

На место происшествия выехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он пообещал, что все пострадавшие при взрыве получат помощь и поддержку.

Последствия ЧП в Сергиевом Посаде попали на видео. В некоторых домах выбило окна, повредило объекты социальной инфраструктуры. Акулов указал, что жители могут сообщать о выбитых стеклах на горячую линию.