Автомобильный мост рухнул в Италии

Несколько секций моста рухнуло в реку. В момент происшествия на дороге находился почтовый грузовик. Водитель быстро сориентировался и смог спастись, написал сайт «Известия».

В настоящее время место происшествия осматривают со спасательного вертолета и с земли. По предварительной информации пострадавших нет.