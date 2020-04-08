08 апреля 2020, 15:30
Автомобильный мост рухнул в Италии
Автомобильный мост через реку Магра рухнул в Италии. Инцидент произошел из-за обрушения нескольких опор. Очевидцы сообщили, что на месте крушения ощущается запах гари. Об этом написал сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на местное СМИ.
Несколько секций моста рухнуло в реку. В момент происшествия на дороге находился почтовый грузовик. Водитель быстро сориентировался и смог спастись, написал сайт «Известия».
В настоящее время место происшествия осматривают со спасательного вертолета и с земли. По предварительной информации пострадавших нет.