Происшествия 29 марта 2023, 14:03 Автомобильное движение перекрыли в Анапе из-за пожара возле рынка

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В Анапе рядом с рынком на улице Красноармейской загорелось нежилое здание, для его тушения задействовали 62 спасателей и 18 пожарных машин. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Первоначально возгорание произошло на площади 20 квадратных метров. Но очень скоро огонь распространился дальше. Прибывшие на место пожарные оценили площадь пожара уже в 30 квадратных метров.

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Спасатели эвакуировали с прилегающих территорий 15 человек и частично остановили автомобильное движение. В итоге им удалось справиться с огнем, пострадавших нет.

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