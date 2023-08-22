Происшествия 22 августа 2023, 22:35 Автомобильное движение на Крымском мосту временно остановили РИА «Новости»

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Автомобильное движение временно остановили на Крымском мосту. Об этом сообщил Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

В этот же день жители Крыма заявили о звуках взрывов в небе над полуостровом. Кроме того, автомобильное движение на переправе приостанавливали и днем. Водителей просили не паниковать и не выходить из автомобилей.

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Ранее, 12 августа, в Керчи сработала система противовоздушной обороны. Как сообщил источник «360», жители региона слышали громкие взрывы недалеко от Керченского пролива.

Примерно за два часа до этого украинские боевики пытались осуществить удары по Крымскому мосту и выпустили зенитную управляемую ракету из комплекса С-200. Как отметило российское оборонное ведомство, система ПВО зафиксировала снаряд и перехватила его в небе.