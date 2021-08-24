Автомобильная погоня со стрельбой произошла в Петербурге

В Санкт-Петербурге произошла автомобильная погоня, в ходе которой патрульные ГИБДД были вынуждены начать стрельбу. Об этом сообщил портал vostokmedia.com.

Погоня произошла 22 августа. Патрульные увидели подозрительную машину и дали водителю знак, чтобы тот остановился. Однако он проигнорировал требование полицейских и попытался скрыться. Правоохранители последовали за нарушителем.

Чтобы не совершить случайный наезд на пешеходов, сотрудники полиции решили стрелять в воздух. Когда и после этого водитель не остановился, патрульные стали стрелять по колесам его авто. После этого нарушитель остановил автомобиль. Оказалось, он сильно пьян, а на пассажирских сидениях находились его друзья. В результате никто не пострадал.