Автомобильная авария унесла жизни двух людей в Волгоградской области

В понедельник, 18 июля, в Еланском районе Волгоградской области в результате ДТП погибли два человека. Об этом написал сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

По информации правоохранителей, столкновение легкового автомобиля с дорожной техникой произошло на на 41-м километре трассы «Самойловка-Елань-Преображенская-Новоаннинский-Алексеевская-Кругловка-Шумилинская». Водитель Nissan Almera врезался в «ЗИЛ».

Два пассажира иномарки скончались на месте, еще двух человек увезли в больницу. В настоящий момент полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.