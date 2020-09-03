Автомобильная авария с двумя погибшими произошла под Пензой. Извлекать тела из машины помогали сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что сообщение о ДТП поступило во вторник, 1 сентября, в 16:48. На трассе М-5 «Урал» столкнулись Lada Granta и Scania. Приехавшие на место происшествия спасатели достали из авто двоих погибших и одного пострадавшего, пишет сайт «Пенза-пресс».

Специалисты проверили место аварии на наличие возможных вторичных поражающих факторов. Выясняются детали и причины ДТП.