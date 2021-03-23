Грузовик столкнулся с двумя автомобилями на МКАД

На МКАД произошло ДТП с участием грузовика. Столкнулись три транспортных средства, уточнил «360» источник в экстренных службах.

Участниками аварии стали два легковых и один грузовой автомобиль. Из-за ЧП на 59-м километре кольцевой автодороги перекрыли две полосы.

По словам очевидцев, «намертво стоит» внешняя сторона МКАД после Рублево-Успенского шоссе.

По данным Telegram-канала «Дептранс Оперативно», затруднено движение на полтора километра в сторону Можайского шоссе.

Информация о пострадавших уточняется.

Несколькими днями ранее похожая авария произошла на внешней стороне 108-го километра кольцевой — недалеко от пересечения МКАД с шоссе Энтузиастов.