Автомобилистка в Петербурге проехала около 10 километров с мужчиной на капоте

В Санкт-Петербурге женщина проехала порядка 10 километров с мужчиной на капоте своего авто. Лихой прокат зафиксировали камеры видеонаблюдения, а позже ролик распространился по Сети. Очевидцы происшествия рассказали «360», что не знают, в чем была причина конфликта, но мужчина говорил, что за рулем машины была его супруга.

Машина с мужчиной на капоте стартовала с парковки в Красном Селе. На размещенных в Сети кадрах можно увидеть, как мужчина встает на пути отъезжающего седана, но женщина за рулем ловко его огибает. Тогда мужчина запрыгивает на капот, но автомобиль не останавливается, а напротив, продолжает движение.

Сейчас автомобилистка уже в полиции, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Перед «прокатом» женщина просила помощи у молодых людей, которые были неподалеку, они сами рассказали об этом «360».

«Подошла и попросила помощь, мы ей помогли и все. Мы ничего не видели, потом я в Instagram увидел», — рассказал «360» мужчина, к которому обращалась автомобилистка. По его словам, он помог женщине сесть в машину, и она уехала, а через 5-10 минут вернулась и снова попросила о помощи. Мужчина отметил, что на этот раз просьба показалась ему подозрительной, и он не стал помогать женщине. Что случилось после этого мужчина даже не догадывался, о произошедшем он узнал только утром из соцсетей.

Другой местный житель Олег рассказал «360», что «вчера вечером к нему подошли ребята и рассказали о произошедшем» — девушка подошла и попросила помощи, якобы к ней приставал какой-то мужчина. Олег объяснил, что ребята без задней мысли довели ее до машины, посадили в авто, а мужчину отвели в сторону. Все произошло без драк и ругани. Что именно стало причиной такого проката Олег не знает, но, по его словам, мужчина озвучивал, что в машине была его супруга.

Еще один местный житель в разговоре с «360» предположил, что причина такого поведения автомобилистки могла быть в том, что она попросту не заплатила мужчине за оказанную услугу, например, ремонт телефона, и решила уехать, но отпускать ее не захотели.