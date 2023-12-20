Происшествия 20 декабря 2023, 14:31 Автомобилистка сбила двух школьников на переходе и протаранила автобус в Иванове

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Женщина за рулем иномарки устроила ДТП с пострадавшими в Иванове. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по региону.

Авария произошла рядом с перекрестком проспекта Текстильщиков и Пучежской улицы. Там автомобилистка на Toyota RAV4 сбила двух мальчиков 10 и 15 лет, которые переходили дорогу по переходу. Впоследствии легковушка протаранила автобус.

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Детям потребовалась медицинская помощь. У одного из школьников диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, у второго — ушиб плеча.