Автомобилистка пыталась скрыться от полиции и устроила смертельное ДТП в Тобольске

В Тобольске попытка пьяной автомобилистки скрыться от наряда ДПС закончилась смертью ее пассажирки. Об этом сообщил сайт nashgorod.ru со ссылкой на информацию УГИБДД по региону.

В воскресенье полицейские преследовали Renault Megane. На требование наряда ДПС остановиться реакции не последовало.

В ходе погони женщина-водитель иномарки не справилась с управлением, и машина на большой скорости ударилась об ограждение и перевернулась. От удара из салона вылетели три девушки, которые не были пристегнуты ремнями безопасности.

На место происшествия прибыло три бригады медиков. Из госпитализированных двоих находившихся в автомобиле, у одной девушек крайне тяжелое состояние. Она в реанимации.

Одна 18-летняя пассажирка погибла на месте ДТП.

В ходе осмотра автомобиля полицейские нашли пустые бутылки из-под спиртного.