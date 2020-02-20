Автомобилист задавил двух женщин в Крыму

Авария произошла на автодороге Симферополь-Николаевка в районе села Кольчугино.

Водитель наехал на женщин 25 и 45 лет. Они переходили дорогу недалеко от пешеходного перехода.

На данный момент выясняются обстоятельства ДТП, сообщила «Газета.ru».