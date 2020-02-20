20 февраля 2020, 11:04
Автомобилист задавил двух женщин в Крыму
Две женщины погибли под колесами автомобиля, переходя дорогу в Симферопольском районе Крыма. От полученных травм пострадавшие скончались на месте. Об этом написало РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу ГУМВД по республике.
Авария произошла на автодороге Симферополь-Николаевка в районе села Кольчугино.
Водитель наехал на женщин 25 и 45 лет. Они переходили дорогу недалеко от пешеходного перехода.
На данный момент выясняются обстоятельства ДТП, сообщила «Газета.ru».