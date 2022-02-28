Автомобилист врезался в мемориал «Стена скорби» в Москве

Утром в понедельник, 28 февраля, на Садово-Спасской улице в Москве произошло ДТП. Водитель легкового автомобиля врезался в памятник жертвам репрессий «Стена скорби». Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на столичную Госавтоинспекцию.

«Водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, следуя по улице Маши Порываевой в направлении проспекта Академика Сахарова, по неустановленной причине совершил наезд на препятствие — мемориал „Стена скорби“», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Мужчина получил черепно-мозговую травму и перелом обеих голеней. По факту случившегося назначена проверка.