Видео появилось в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте». Очевидец уточнил, что авария случилась недалеко от торгового центра «МЕГА Дыбенко». По его словам, колеса пострадавшего автомобиля попали в колею, «в этот момент машину занесло, и произошло столкновение с отбойником».

На видеозаписи заметно, что следовавший за ним водитель смог объехать препятствие.