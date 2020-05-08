08 мая 2020, 13:54
Автомобилист въехал в отбойник на КАД — видео
Водитель легкового автомобиля не справился с управлением. Машина на скорости въехала в отбойник. ДТП произошло на КАД Санкт-Петербурга. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на свидетелей.
Видео появилось в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте». Очевидец уточнил, что авария случилась недалеко от торгового центра «МЕГА Дыбенко». По его словам, колеса пострадавшего автомобиля попали в колею, «в этот момент машину занесло, и произошло столкновение с отбойником».
На видеозаписи заметно, что следовавший за ним водитель смог объехать препятствие.