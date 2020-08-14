Автомобилист устроил массовое ДТП. Есть погибший

В Чехове произошло массовое ДТП с участием автомобиля ДПС. Один водитель скончался от полученных травм.

В среду, 12 августа, в Чехове на трассе «Крым-2» водитель иномарки наехал на стоящую на проезжей части машину сотрудника ДПС, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

В ведомстве отметили, что в момент наезда автомобиль ДПС осуществлял контроль производства дорожных работ и стоял на проезжей части с включенными спецсигналами. От столкновения машина ДПС наехала на металло-барьерное ограждение и стоящую в той же полосе автомашину «Газель».

Сотрудник ДПС — капитан полиции от полученных травм скончался на месте. Виновник ДТП не пострадал. Его задержали и поместили в изолятор временного содержания. По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.